Какое платье выбрать на выпускной 2026: модные советы от «Миссис планеты»

В 1990-е годы выпускницы выбирали пышные платья из органзы, тафты и фатина с корсетами и искусственными розами. В 2000-е модными стали коктейльные платья, а одноклассницы в пышных нарядах казались устаревшими. А какие тенденции появились в 2026 году?

Об актуальных трендах для выпускниц эксклюзивно 5-tv.ru рассказала владелица проката платьев, модель, телеведущая и обладательница звания «Миссис планета-2024» Татьяна Федорищева.

Модные ткани на выпускной

Що надеть на выпускной 2026: что в моде, тренде, какое платье купить на праздник. Фото: 5-tv.ru

В этом сезоне шелк и атлас уступили место более практичным и стильным вариантам.

Номер один на любом выпускном — платье из органзы. Этот материал еще называют «жидкое стекло». Он очень красиво переливается в ночном свете.

Еще в тренде ткань «микромасло» — удобная, с благородным переливом. Она прекрасно подчеркивает фигуру. Платья из этого материала могут быть как достаточно открытыми — с декольте или обнаженной спиной, так и более скромными.

«Но важно помнить, что в таком платье некоторые бабушки у подъездов могут быть шокированы, потому что для многих дам этот наряд напоминает ночную сорочку. Чтобы избежать такой ассоциации, я рекомендую выбирать крупные красивые украшения с искусственными камнями», — подсказала Федорищева.

К тому же, они эффектно блестят в вечернем свете и подчеркнут торжественность образа.

Модные дизайны на выпускной

Сегодня на первый план выходят комфорт и самовыражение.

Вторая волна трендов — та, что с запада, — дополняет первую. Речь о моде на уверенность в себе и самоидентификацию.

«В современных сериалах выпускницы отказываются от классического образа принцессы или Барби и предстают в виде диких бунтарок», — улыбнулась модель.

Модные цвета на выпускной

Лидирующие позиции занимают классические цвета: черный, красный, белый, золотой и серебряный.

На втором месте — нежные пастельные оттенки: розовый, светло‑голубой и лиловый.

А вот яркие, даже неоновые цвета, такие как салатовый, фуксия, оранжевый, желтый, пока не пользуются популярностью у выпускниц.

«Выбирая яркие оттенки, важно помнить, чтобы они подходили под ваш цветотип, а выбирая классические, стандартные, не забывать разбавлять их броскими украшениями. Все-таки это выпускной, это праздник», — подчеркнула финалистка конкурса «Миссис планета».

Если на выпускной хочется классики

Классические платья по-прежнему занимают лидирующие позиции среди выпускных нарядов, но в 2026 году их силуэты приобрели новые черты. Современные вечерние платья в классическом стиле часто дополняются интересными деталями:

Разрезом на ноге;

Необычным силуэтом плеч;

Плотным корсетом.

Среди трендовых моделей на пике популярности платья из сетки-стрейч, расшитые стразами.

«На самом деле выбор достаточно беспроигрышный. Но есть одно „но“: поскольку это платье, этот материал, эта коллекция настолько популярны, что представлены во всех модных социальных сетях. Каждая красавица уже хотя бы раз видела это платье на любимых актрисах», — поделилась модель.

Если конкуренция с другой выпускницей в подобном платье не смущает, можно брать сетку-стрейч. В ином случае придется поизучать контент модниц в соцсетях, чтобы подобрать уникальную модель, которая точно не повторится.

«У меня на выпускном была я и еще одна девочка в одинаковых платьях, но разного цвета. <…> Но никто не заметил. У нас с ней были абсолютно разные типы фигуры, и никто не понял, что у нас одинаковые платья», — призналась модель.

Если на выпускном хочется выделиться

Тем, кто хочет отойти от традиционных выпускных образов, можно вообще отказаться от вечерних платьев.

«Дизайнеры начали придумывать и создавать деловые костюмы из бархата, люрекса, блесток, украшать их стразами, перьями, вышивкой ручной работы. И все это смотрится очень торжественно и прекрасно подходит для выпускного вечера», — сказала Федорищева.

Под костюм важно заранее продумать обувь: подобрать оптимальную высоту каблука или укоротить штанины, если на ногах будут балетки, лоферы.

«Не выбирайте пиджак оверсайз. Дело в том, что он уберет ту самую праздничность, которую должен создавать данный костюм. Выбирайте приталенные либо укороченные варианты», — подчеркнула телеведущая.

Единственное — этот праздник бывает всего раз в жизни. Стильный костюм поможет продемонстрировать миру силу и характер, но как бы потом, спустя годы, не стало обидно, что на выпускной не было того самого платья принцессы.

Если на выпускной хочется легкости

Коктейльные платья по-прежнему актуальны. Летом они всегда смотрятся свежо, но и имеют свои минусы.

«В первую очередь коктейльные платья выглядят недостаточно торжественно на фотографиях, если все остальные участницы выпускного бала предпочитают более длинные и нарядные варианты. Выбирайте такие платья, если вы хотите почувствовать себя легко, свободно», — сказала телеведущая.

Еще у коктейльных платьев есть бонус — их можно носить и после выпускного.

Если на выпускной хочется рискнуть

Когда есть запрос на экстравагантность, на сцену выходит «платье-люстра» — то самое «голое» платье, которое выбирают королевы красоты для финального выхода.

«Платье интересное, очень комфортное, потому что стразы используются из современных полимерных материалов. Они блестят не хуже, чем Swarovski, но совершенно ничего не весят, поэтому в платье можно гулять и танцевать весь день», — считает модель.

Сверкающие модели на полупрозрачной сетке эффектно смотрятся во вспышках фотокамер, но требуют особого подхода.

«Выбирая обнаженные платья, необходимо также подумать о том, что вы наденете под него. Это могут быть нижние платья-комбинации, шортики и топы. Пожалуйста, не шокируйте окружающих и учителей достаточно откровенным видом», — посоветовала Федорищева.

Раньше, в 2008–2010 годах, к откровенным образам относились проще, они вообще были в моде. Тогда выпускницы выбирали мини из кружева, добавляли к ним чулки с подвязками и смело появлялись так перед преподавателями. В 2026-м это уже неуместно.

«Если все же рискнули выбрать такое роскошное, прозрачное, все сверкающее платье, позаботьтесь, пожалуйста, о какой-либо накидке. Ведь после победы Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа на конкурсе „Мисс Вселенная“ в моду вошли накидки на вечерние платья», — добавила модель.

Современные дизайнеры изготавливают их из шифона, перьев, сетки и органзы.