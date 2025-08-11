В нагрузку к ипотеке: банки все чаще навязывают клиентам ненужные услуги

Банки все чаще навязывают клиентам ненужные услуги при оформлении ипотеки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Расходы могут доходить до 50 тысяч рублей.

Банки навязывают россиянам ненужные дополнительные услуги при оформлении ипотеки, выяснили «Известия». Клиентам предлагают купить целый пакет страховок и подписки на онлайн-кинотеатры. Такие расходы могут доходить до 50 тысяч рублей.

В противном случае проценты по кредиту будут выше. При этом, по закону, обязательно только страхование жилья.

Кроме того, банки могут требовать оформить полис в конкретной компании, что также нарушает права граждан. В таких случаях советуют обращаться в Центробанк.

