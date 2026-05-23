Daily Mail: кудрявая капуста захватила тарелки мировых звезд

Кудрявая капуста признана одним из самых полезных овощей в мире благодаря своей невероятной плотности питательных веществ. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам диетологов, эта разновидность капусты, когда-то считавшаяся едой для крестьян, сегодня стала символом здорового образа жизни.

Популярность растения поддерживают такие знаменитости, как Бейонсе и Гвинет Пэлтроу, а бывшая первая леди США Мишель Обама даже выращивала ее в огороде Белого дома.

Специалисты подчеркивают, что всего одна порция приготовленной капусты покрывает около 17% суточной потребности организма в кальции и содержит рекордное количество витаминов К и С.

Нутрициолог Дженна Хоуп отмечает, что кудрявая капуста является великолепным источником железа и фолиевой кислоты, которые критически важны для формирования здоровых клеток крови.

Кроме того, в этом овоще содержатся лютеин и зеаксантин — природные соединения, которые работают как «внутренние солнечные очки», защищая сетчатку глаза от вредного синего спектра света.

Эксперты советуют выбирать красные сорта капусты, такие как «Красная русская», так как они богаты антоцианами — мощными антиоксидантами, снижающими риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для тех, кому не нравится горький вкус растения, рекомендуется добавлять его в смузи с бананом или ягодами, которые эффективно маскируют землистый привкус.

Важным аспектом является правильное приготовление: хотя кудрявую капусту можно есть сырой, она содержит много клетчатки и сложный сахар раффинозу, что может вызвать вздутие у людей с чувствительным пищеварением.

Термическая обработка делает волокна мягче, а добавление лимонного сока помогает организму лучше усваивать растительное железо.

Также диетологи рекомендуют сочетать капусту с полезными жирами, например оливковым маслом или авокадо, для всасывания жирорастворимых витаминов.

При этом стоит помнить, что чрезмерное потребление кудрявой капусты в сыром виде в теории может повлиять на работу щитовидной железы, однако для большинства людей польза этого продукта значительно перевешивает любые потенциальные риски.

