Врачей Сушкевич и Белую отправили в колонию за убийство новорожденной

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Присяжные ранее оправдали обвиняемых, однако решение было отменено.

Врачей из Калининграда за убийство новорожденного отправили в колонию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Московский областной суд вынес приговор врачу-анестезиологу Элине Сушкевич и бывшему главврачу роддома № 4 Калининградской области Елене Белой по делу об убийстве новорожденного. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Суд назначил Белой девять с половиной лет колонии общего режима и три года запрета на врачебную деятельность. Сушкевич приговорили к девяти годам колонии с таким же сроком запрета работать по специальности.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года Белая, опасаясь ухудшения статистики роддома, распорядилась ввести ребенку, который родился в тяжелом состоянии, смертельную дозу сульфата магния, превышающую норму в 20 раз. Препарат младенцу ввела Сушкевич.

В 2020 году присяжные Калининградского областного суда оправдали обеих женщин, однако вердикт был отменен, и процесс начался заново в Мособлсуде. Дело прошло несколько апелляционных и кассационных инстанций. В декабре 2024 года присяжные вновь признали вину подсудимых.

Адвокат Сушкевич Камиль Бабасов заявил о планах обжаловать решение, подчеркнув, что стороне защиты не дали представить доказательства. По его словам, присяжные услышали только позицию обвинения.

