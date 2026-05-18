Цена спокойствия: чем опасно подавление эмоций

Психолог Вавилина: подавление эмоций грозит потерей контакта с собой

Подавление эмоций грозит потерей контакта с собой. Об этом Газета.ру рассказала психолог Стасия Вавилина.

По словам эксперта, подобная установка формируется в детстве, когда ребенок начинает осознавать, что его злость, страх или обида не принимаются в обществе и безопаснее будет их вовсе не показывать.

Во взрослом возрасте закрепленная детская модель поведения проявляется через внешнее спокойствие и контроль. Может казаться, что человек избегает конфликтов, «держит себя в руках», старается быть удобным.

Однако внутри при этом накапливается напряжение, которое никуда не исчезает. Со временем психика перестанет справляться с подавленными эмоциями, и в какой-то момент произойдет срыв, причем на близкого человека.

«Возникает замкнутый круг: сначала сдерживание, потом всплеск, затем чувство вины и новая попытка все контролировать», — добавила психолог.

Подавление эмоций отрицательно сказывается на здоровье: человек испытывает тревогу, у него нарушен сон, часто возникают головные боли, мышечные зажимы, проблемы с ЖКТ.

Все это ведет к эмоциональному выгоранию или же снижению способности испытывать положительные эмоции.

«Невозможно отключить только злость или страх — вместе с ними притупляются радость, удовольствие, ощущение близости», — объяснила специалист.

Психолог добавила, что, если в детстве ребенка за проявления чувств игнорируют, стыдят или наказывают, у него закрепляется установка: выражать эмоции небезопасно.

При сильном стрессе или травме психика способна вовсе «отключать» чувствительность к эмоциям как защиту. Во взрослом возрасте человек практически не способен различать собственные эмоции или же, наоборот, переживает их слишком сильно, но не умеет с ними справляться.

В итоге формируются две крайности: полное подавление или неконтролируемые реакции.

«Если человек подавляет эмоции, он перестает понимать, что с ним происходит и чего он хочет», — сказала Вавилина. Появляется ощущение: «мне плохо, но непонятно почему».

Выход из эмоциональной ямы достаточно простой — нужно начать фиксировать свои реакции, например, записывать в дневнике о произошедших событиях и какие чувства они вызвали. Также помогают телесные и творческие практики.

«Когда эмоции проживаются, они не накапливаются и не приводят к срывам», — подчеркнула специалист.

Подавление эмоций лишает человека внутренней опоры: становится сложнее понимать свои границы, желания и реакции. Это влияет на отношения, качество жизни и даже профессиональную реализацию.

По словам психолога, задача — не избавиться от эмоций, а научиться с ними обращаться. Этот навык напрямую связан с эмоциональным интеллектом — способностью понимать себя и выстраивать здоровые отношения с окружающими.

«Умение замечать и выражать эмоции — это не слабость, а ресурс, который делает человека устойчивее», — заключает Вавилина.

Как ранее писал 5-tv.ru, зарубежные исследования выявили, что негативные ожидания вызывают реальные болезни. Так, например, плохие мысли способны не только имитировать симптомы инфекций, но и значительно продлевать течение заболеваний.

Влияние психики на тело подтвердились и экспериментами Гарварда и Стенфорда. Уровень гормонов или сахара в крови у испытуемых менялся в зависимости от того, какую информацию они получали о калорийности еды или течении времени. Такую же цепочку связей нейронной активностью мозга и работой иммунитета выявили у животных.

