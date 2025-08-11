Российская армия освободила Луначарское в ДНР и нанесла крупный урон ВСУ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в Донбассе.

Российская армия освободила Луначарское в ДНР и нанесла крупный урон ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ходе боевых действий российские военные нанесли значительный урон формированиям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка в ДНР, а также Новопавловка и Филия в Днепропетровской области.

По данным оборонного ведомства, потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 9 августа, российская армия освободила от украинских вооруженных формирований населенный пункт Яблоновка в ДНР. Освобождение Луначарского стало продолжением наступательных действий российских войск в этом направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна
14:45
В Минспорте предложили ввести потолок зарплат в российском футболе
14:35
Гладков предложил чиновнику сменить профессию из-за отказа ехать в приграничье
14:30
Сразу шесть машин столкнулись на МКАД, три человека пострадали
14:20
Российская армия освободила Луначарское в ДНР и нанесла крупный урон ВСУ
14:20
Снимают светофоры и поднимают провода: как везут атомный реактор в Сибирь

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс