«Душа так требует»: Галыгин начал собирать воспоминания участников СВО

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 31 0

Шоумен решил заняться этим, следуя внутреннему порыву

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вадим Галыгин начал сбор воспоминаний участников специальной военной операции

Телеведущий Вадим Галыгин начал собирать воспоминания участников специальной военной операции. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Шоумен отметил, что проект по поиску писем, записок и дневников ветеранов боевых действий находится на стадии разработки. По словам артиста, заняться этим именно сейчас, а не откладывать на потом, побудил внутренний порыв.

«Такой проект уже сейчас делаем, как раз по письмам, запискам и дневникам. Решили заняться сейчас потому, что душа так требует. Дело не в актуальности, а в позыве сердца», — подчеркнул Галыгин.

Кроме того, Вадим поддержал выдвинутую инициативу по сбору информации о подвигах российских военных в зоне СВО. Он назвал эту идею хорошей.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, обратился к участникам спецоперации. Заявление прозвучало после обсуждения письма главы киевского режима Владимира Зеленского.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею благодаря гороскопу

Последние новости

4:27
США продолжат добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля
4:19
Руферы повредили крышу Троицкого собора в Санкт-Петербурге
3:44
«Душа так требует»: Галыгин начал собирать воспоминания участников СВО
3:23
Морской нечестный бой: в ЕС официально перешли к пиратским методам по отношению к России
3:02
Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею благодаря гороскопу
2:30
«Свои 35 лет начинаю в 50»: Галыгин рассказал о внутренней молодости

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Неизлечимо больная жена Петросяна оказалась на больничной койке: что случилось
Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за больничного
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео