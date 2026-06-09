Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею благодаря гороскопу

Жительница Новосибирской области поверила гороскопу и выиграла 2,5 млн в лотерею

Жительница Новосибирской области Александра поверила астрологическому прогнозу, который сулил ее знаку зодиака денежную прибыль в конце мая, и не зря. Она купила лотерейный билет и выиграла 2,5 миллиона рублей. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Министерством финансов России, «Национальная Лотерея».

По их данным, Александра стала 3500-м миллионером, который появился в России благодаря играм от бренда. По дороге домой она купила билет в лотерее «Цветные шары», потратила на него всего сто рублей и сама отметила нужную комбинацию чисел. Примечательно, что это самый крупный, но не первый выигрыш женщины.

Сибирячка в течение двух лет ловит свою удачу. Лотерея уже приносила ей выигрыши в десять, 50 и 200 тысяч рублей. Но на сумму в 2,5 миллиона Александра не рассчитывала. Она даже не поверила, когда увидела совпадающую комбинацию. Но он оказался настоящим. Полученные деньги женщина хочет потратить на исполнение давней мечты.

«Победительница планирует получить водительские права и приобрести автомобиль, а часть средств разместить на банковском вкладе», — рассказали в компании.

Ранее 5-tv.ru писал о счастливчике из США, установившего личный лотерейный рекорд. В результате очередного розыгрыша мужчина пополнил свой бюджет на 50 тысяч долларов (около 3,6 миллиона в пересчете на рубли. — Прим. ред.). Эта победа стала 18-й по счету за всю историю участия американца в азартных играх.

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