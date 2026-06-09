В ЕС теперь по отношению к России официально перешли к пиратским методам. Военным разрешили устроить в Средиземном море настоящую блокаду и брать на абордаж любые суда, которые подозревают в перевозке энергоносителей из нашей страны. В первую очередь, это касается нефтяных танкеров. В чем смысл и каковы возможные последствия столь демонстративной конфронтации — выяснял корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

От санкций они все же переходят к силовому давлению. Береговой плацдарм новой торговой войны с Кипрского саммита: Европа объявляет о готовности к морскому бою с Россией. Военным ЕС дана отмашка не только останавливать суда, связанные с перевозкой российской нефти, но и подниматься на борт для вооруженного захвата.

«Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь допускает захват кораблей. Идея состоит в том, чтобы изменить то, как разные страны используют эти корабли, потому что они представляют опасность», — заявила заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас.

Юридически это называют борьбой с обходом ограничений и защитой морской безопасности. Но по сути все это похоже на узаконенный абордаж и посягательство на свободу морского судоходства. От санкций — к силовому давлению.

«Европа пытается перенести санкционное давление из бумажной плоскости в морскую сферу. Создание нового конфликтного поля. С политической точки зрения это, безусловно, пиратство», — сказал политтехнолог, политический обозреватель Олег Ведутов.

Из той же серии и новые заявления еврокомиссара по обороне — как еще один шаг к эскалации. Брюссель снова говорит не просто о помощи Украине, а о перестройке всего европейского ВПК под долгую военную конфронтацию с Москвой, попутно признавая все же сегодняшнее превосходство российских вооруженных сил.

«Россия по-прежнему опережает Европу по производству оружия. И это опасная разница. То, что производит Россия, должны производить и мы, так что нам необходимо очень быстро нарастить производство», — заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Киев в этой схеме по-прежнему на передовой сдерживания. Зеленский опять грозит дальнобойными ударами.

«Зеленский стремится втянуть нас в этот конфликт. Его цель заключается именно в этом — вовлечь страны НАТО», — считает политолог из Франции Александр дель Валь.

Но очевидно же: без европейской поддержки такие выпады были бы невозможны. Все это по-прежнему держится на деньгах, технологиях, военной инфраструктуре Запада и, с дозволения его лидеров.

«Видно, как страны НАТО выстраивают северный фронт против России, а также южный — через Украину. Это координированная кампания Запада, направленная на то, чтобы развязать войну с Россией», — заявил военный аналитик из США Майк Харрис.

Но все более проявляется у этой стратегии и самое слабое место — собственное европейское общество. В Германии разворачивается масштабная кампания сопротивления. По всей стране проходят первые многотысячные демонстрации с требованием отставки правительства. Скандируют: «Merz muss weg!»

Всего через год у власти Мерца постигла участь его предшественников. Сначала немецкая улица кричала «Merkel muss weg». Затем под тем же лозунгом провожали Шольца. Теперь и нынешний канцлер «должен уйти».

В ближайшие недели и месяцы оппозиция обещает вывести миллионы людей. Украина, санкции, милитаризация, рост расходов и усталость от войны — переполненная чаша немецкого терпения выплескивается на улицы.

— Наш федеральный канцлер не представляет интересы нашей страны. От нас постоянно требуют платить все больше и больше.

— С самого начала он много обещал, но не выполнил практически ничего. Он только лгал и лгал.

И это уже не просто протест против власти, а симптомы накопленной усталости от всего общеевропейского курса. Одно дело — объявлять о санкциях и перевооружениях на саммитах. И совсем другое — объяснять людям, почему их страна снова должна быть кошельком и арсеналом чужой войны.

Хотя можно ли ее по-прежнему считать чужой? Если даже в вопросе возможных переговоров европейские лидеры открыто признают себя не посредниками, а именно стороной конфликта.

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