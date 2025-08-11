Убили ради статистики: подробности дела осужденных врачей Белая и Сушкевич

Убийство ради статистики. Сегодня Московский областной суд вынес приговор врачам калининградского роддома. По версии следствия, они ввели новорожденному смертельную дозу сильного препарата. После этого ребенок умер. Действия медиков признаны умышленными. Почему наказание настигло врачей только через семь лет после преступления — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Скандально известным калининградским врачам озвучили уже третий приговор. На скамье подсудимых Московского областного суда — неонатолог Элина Сушкевич и бывший главврач калининградского городского роддома № 4 Елена Белая. Прокурор просил признать их виновными по делу о смерти младенца и назначить наказание в виде девяти и девяти с половиной лет колонии соответственно. Сегодня суд также приобщил к материалам дела гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму два миллиона рублей.

Преступление, в котором обвиняются бывшие медработники, произошло в ноябре 2018 года. Тогда у 27-летней Заримхон Ахмедовой родился мальчик весом всего 700 граммов. Через сутки недоношенный мальчик скончался. По версии следствия, Сушкевич намеренно ввела младенцу смертельную дозу мощного препарата — сульфата магния. Действовала она по указанию исполняющей обязанности главврача Елены Белой. Вскоре ее задержали и отправили под домашний арест.

Та же участь ждала и вторую фигурантку дела. Фактически именно она и убила ребенка, и записала его мертворожденным. Сделала она это после совещания в кабинете главврача. По ее мнению, возможная гибель младенца испортила бы показатели медучреждения.

«В рамках уголовного дела тщательно изучена и проанализирована видеозапись совещания, проведенного под руководством Белой. Эта запись также свидетельствовала о намеренности манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть, и о мотиве преступления. Позицию следствия подтвердили и другие врачи родильного дома, присутствовавшие при совершении убийства и обсуждении способов его совершения», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Первый судебный процесс прошел в Калининграде в 2020 году. Тогда присяжные оправдали женщин и отпустили на свободу.

«На работе ждут, и я, конечно, по всем скучаю. Полтора года мы не виделись, и да, хочется работать», — говорила обвиняемая Элина Сушкевич.

«Что планирую? Работать. На благо народа», — вторила обвиняемая Елена Белая.

Через несколько месяцев это решение отменили. Дело направили на повторное рассмотрение, но уже в Мособлсуд. В сентябре 2022 года неонатологу назначили девять лет колонии, бывшему главврачу роддома — девять с половиной лишения свободы. Однако в декабре 2024 года апелляционный суд отменил приговор и направил дело на еще одно рассмотрение. В прошлом месяце присяжные признали калининградских врачей виновными. Потерпевшая надеется, что именно сегодняшнее решение суда станет последним в этой долгой резонансной истории.

