«Не копировать чужое, а задавать тенденции»: как в России развивают машиностроение

Западные санкции не помешали развитию российской промышленности. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Например, машиностроение даже укрепило свои позиции. Однако впереди — новые цели. В частности, необходимо повысить скорость принятия решений. Россия должна иметь собственные так называемые ключи ко всем значимым производствам. Важные заявления президента на Съезде Союза машиностроителей услышал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

В мировой промышленности — как на татами: выживает сильнейший. Глава «Ростеха» рассказывает президенту, как в стране ищут и отбирают талантливых технарей. Президент из десятков слайдов презентации останавливается на одном — с борцами самбо.

«Инженеры будущего самбо занимаются», — отметил глава государства.

А тут иначе нельзя: нужно быть и быстрее, и сильнее. Это уже не самбо, а дзюдо, где один из главных принципов — Дзю Но Ри: гибкость.

«Не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники. Создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем технологий искусственного интеллекта», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом никто изолироваться не собирается.

«Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы. Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения интересов откроет дополнительные возможности», — заявил президент.

И результаты уже есть. Обрабатывающая промышленность, например, превысила уровень 2021 года.

«Именно здесь обсуждают будущее нашей промышленности. Драйверы — оборонка, фармацевтика, энергетика. Те отрасли, где мы лидируем. А наши ноу-хау востребованы во всем мире», — рассказал обозреватель.

А некоторые новинки охлаждают самые горячие головы. В НАТО. Стратегический Комплекс «Сармат», способный нести ядерную начинку, прошел испытания. Суборбитальная траектория. Если нужно, — зайдет даже через Южный полюс. И никакая система ПРО не возьмет.

— На сколько лет наши конструкторы опередили натовских конкурентов? — спросил журналист.

— По боевому запасу, это в несколько раз превышает западные аналоги, имеются в виду Соединенные Штаты. По той информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет, как минимум, опережаем наших зарубежных партнеров, — уточнил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

И они это понимают.

«Кто-то говорит о том, что признает реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед, что соответствует действительности. Кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики „Сармата“, что не соответствует действительности», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поле боя в зоне СВО — задает мировые тренды. Отсюда популярность русского оружия за рубежом.

«Это вся высокоточная система, РЛС и радиоэлектронная борьба, беспилотники, безусловно, как работает наша тактическая авиация, комплексы ПВО», — пояснил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» корпорации «Ростех» Александр Михеев.

В медицине — тоже прорыв. Производство вакцин от рака уже идет. Это про человекосбережение.

«Пока речь идет только о колоректальном раке, о раке кишечника. В настоящее время у нас ожидают вакцинации 35 пациентов. Из них первых пяти уже имеют вакцину и находятся на лечении», — рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Чтобы ноу-хау быстрее внедрялись — нужны люди с новым типом мышления. И они есть. На фронте.

«Да, ребята воюют, показывают себя, но нужно их поддержать, надо искать талантливых. Там много талантливых людей, я встречаюсь с ними, поверьте мне, талантливых, современных, хорошо мыслящих», — отметил Путин.

Отстать — нельзя. От этого зависит ни больше ни меньше — суверенитет страны.

