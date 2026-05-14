Пассажирам лайнера, где произошла вспышка гастроэнтерита, разрешили покидать судно

Евгения Алешина
Ранее из-за этой болезни на борту умер пассажир, после чего симптомы проявились у десятков людей.

Фото: Reuters/Stephane Mahe

Пассажирам судна Ambition, где произошла вспышка гастроэнтерита, можно покидать лайнер при отсутствии симптомов заболевания. Об этом сообщила префектура французского департамента Жиронда.

«Снятие запрета на сход (с судна — Прим. ред.) будет применяться к лицам без симптомов», — говорится в коммюнике префектуры.

Что касается пострадавших от вируса россиян, то информации об этом в посольство пока что не поступало, сообщили в РИА Новости.

Как сообщало агентство Франс Пресс, на французском круизном лайнере из-за гастроэнтерита, вызванного норовирусом умер 90-летний гражданин Великобритании. Позже симптомы этого заболевания проявились у десятков людей.

В связи с этим все 1700 пассажиров на борту были помещены на карантин. Сообщается о 49 зафиксированных случаях гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа. На настоящий момент тяжелых случаев заболевания не обнаружено, сообщили власти. Больные продолжают оставаться в изоляции, при этом борту усиливаются санитарно-профилактические меры.

Круизный лайнер компании Ambassador Cruise Line отправился в плавание от Шетландских островов в 6 мая в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте, после чего прибыл в Бордо.

