Пассажирам лайнера, где произошла вспышка гастроэнтерита, разрешили покидать судно

Здоровым пассажирам разрешили покидать лайнер, где вспыхнул гастроэнтерит

Пассажирам судна Ambition, где произошла вспышка гастроэнтерита, можно покидать лайнер при отсутствии симптомов заболевания. Об этом сообщила префектура французского департамента Жиронда.

«Снятие запрета на сход (с судна — Прим. ред.) будет применяться к лицам без симптомов», — говорится в коммюнике префектуры.

Что касается пострадавших от вируса россиян, то информации об этом в посольство пока что не поступало, сообщили в РИА Новости.

Как сообщало агентство Франс Пресс, на французском круизном лайнере из-за гастроэнтерита, вызванного норовирусом умер 90-летний гражданин Великобритании. Позже симптомы этого заболевания проявились у десятков людей.

В связи с этим все 1700 пассажиров на борту были помещены на карантин. Сообщается о 49 зафиксированных случаях гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа. На настоящий момент тяжелых случаев заболевания не обнаружено, сообщили власти. Больные продолжают оставаться в изоляции, при этом борту усиливаются санитарно-профилактические меры.

Круизный лайнер компании Ambassador Cruise Line отправился в плавание от Шетландских островов в 6 мая в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте, после чего прибыл в Бордо.

