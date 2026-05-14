Янковский стал жертвой интернет-мошенников, рассылающих письма от его имени

Актер Иван Янковский стал жертвой интернет-мошенников.

Злоумышленники создали фейковые аккаунты в интернете и начали рассылать сообщения от имени актера. Янковский оперативно вышел на связь с подписчиками и попросил их быть внимательнее, не ведясь на уловки аферистов.

«Дорогие, я стал жертвой интернет мошенничества! Если вдруг в соцсетях вам якобы от моего имени приходило что-то, какие-то просьбы или тому подобное, это было не от меня! Будьте аккуратнее, берегите себя», — обратился Иван к подписчикам.

Не так давно жертвой мошенников стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Ее страницу в социальных сетях взломали аферисты и опубликовали серию фейков: сначала о беременности от супруга Филиппа Бегака, а затем о разводе и домашнем насилии.

Позже Ивлеева вернула доступ к аккаунту и сразу опровергла слухи, назвав все случившееся абсурдом.

