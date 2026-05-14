«Я стал жертвой!» — Янковский пострадал от мошенников

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Злоумышленники создают фейковые страницы в социальных сетях и обманывают поклонников артиста.

Как Янковский пострадал от мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Янковский стал жертвой интернет-мошенников, рассылающих письма от его имени

Актер Иван Янковский стал жертвой интернет-мошенников. Об этом артист сообщил на своей странице в социальных сетях.

Злоумышленники создали фейковые аккаунты в интернете и начали рассылать сообщения от имени актера. Янковский оперативно вышел на связь с подписчиками и попросил их быть внимательнее, не ведясь на уловки аферистов.

«Дорогие, я стал жертвой интернет мошенничества! Если вдруг в соцсетях вам якобы от моего имени приходило что-то, какие-то просьбы или тому подобное, это было не от меня! Будьте аккуратнее, берегите себя», — обратился Иван к подписчикам.

Не так давно жертвой мошенников стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Ее страницу в социальных сетях взломали аферисты и опубликовали серию фейков: сначала о беременности от супруга Филиппа Бегака, а затем о разводе и домашнем насилии.

Позже Ивлеева вернула доступ к аккаунту и сразу опровергла слухи, назвав все случившееся абсурдом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
«Я стал жертвой!» — Янковский пострадал от мошенников
21:16
Автомобиль протаранил автобусную остановку на северо-востоке Москвы
21:12
«Не копировать чужое, а задавать тенденции»: как в России развивают машиностроение
21:05
Директора певицы Линды отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
21:02
Пассажирам лайнера, где произошла вспышка гастроэнтерита, разрешили покидать судно
20:50
На Украине допустили начало перемен во власти из-за ареста Ермака

Сейчас читают

Начал с собаки и ребенка: злобный бобр осадил частный дом и выгнал оттуда хозяев
Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео