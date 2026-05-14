Автомобиль протаранил автобусную остановку на северо-востоке Москвы

Автомобиль Infiniti протаранил автобусную остановку на северо-востоке Москвы

В Москве автомобиль японской марки Infiniti на высокой скорости въехал в автобусную остановку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, авария произошла на проспекте Мира. В момент наезда автомобиля возле остановки общественного транспорта находились люди. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. На место инцидента оперативно прибыли шесть бригад скорой помощи и другие экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве сообщило, что в результате происшествия пострадали три человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьный микроавтобус «ГАЗель» лоб в лоб столкнулся с большегрузным автомобилем на трассе Тюмень — Омск. По предварительным данным, в салоне автобуса находились восемь несовершеннолетних. Одного ребенка спасти не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью. Шестеро детей были госпитализированы.

Следователи уже возбудили уголовное дело по двум статьям: за нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

