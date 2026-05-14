Автомобиль протаранил автобусную остановку на северо-востоке Москвы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Авария произошла на проспекте Мира. Есть пострадавшие.

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобиль Infiniti протаранил автобусную остановку на северо-востоке Москвы

В Москве автомобиль японской марки Infiniti на высокой скорости въехал в автобусную остановку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, авария произошла на проспекте Мира. В момент наезда автомобиля возле остановки общественного транспорта находились люди. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. На место инцидента оперативно прибыли шесть бригад скорой помощи и другие экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве сообщило, что в результате происшествия пострадали три человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьный микроавтобус «ГАЗель» лоб в лоб столкнулся с большегрузным автомобилем на трассе Тюмень — Омск. По предварительным данным, в салоне автобуса находились восемь несовершеннолетних. Одного ребенка спасти не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью. Шестеро детей были госпитализированы.

Следователи уже возбудили уголовное дело по двум статьям: за нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
«Я стал жертвой!» — Янковский пострадал от мошенников
21:16
Автомобиль протаранил автобусную остановку на северо-востоке Москвы
21:12
«Не копировать чужое, а задавать тенденции»: как в России развивают машиностроение
21:05
Директора певицы Линды отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
21:02
Пассажирам лайнера, где произошла вспышка гастроэнтерита, разрешили покидать судно
20:50
На Украине допустили начало перемен во власти из-за ареста Ермака

Сейчас читают

Начал с собаки и ребенка: злобный бобр осадил частный дом и выгнал оттуда хозяев
Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео