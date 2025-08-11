Дождливое лето убивает урожай: как спасти картофель от гниения

Садовод Самойлова: гниение картофеля неизбежно, если участок низкий и сырой

«Никаких проблем с гниением»: Садовод рассказала, как избежать гниения картофеля

Первый совет от опытного садовода — грядки нужно делать выше уровня земли.

Дождливое лето приносит проблемы огородникам, главная из них — гниение картофеля из-за застоя воды. Как избежать гниения — рассказала садовод с 30-летним стажем и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова в интервью URA.RU.

«Если участок низкий и сырой, гниение клубней будет неизбежным. Вода застаивается, и через пару недель дождей картошка начинает портиться», — предупреждает эксперт.

Чтобы защитить урожай, Самойлова советует делать грядки выше уровня земли.

«Грядки должны быть настолько приподняты, чтобы даже после сильных ливней вода не задерживалась. У меня грядки подняты на 40 сантиметров — и никаких проблем с гниением», — делится садовод.

Для устойчивости можно укрепить борта досками или шифером.

Важно также отличать гниение от фитофторы — грибкового заболевания листьев и стеблей.

«Гниет овощ — это когда клубень мягкий, с признаками гнили. А фитофтора — это желто-коричневые пятна на листьях», — объясняет Самойлова.

При первых признаках гниения, темных пятнах, мягкости клубня или неприятном запахе, пораженные клубни нужно сразу удалить. Остальные стоит просушить в тени и хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

Картофель лучше выкапывать после высыхания ботвы, в сухую погоду, и сушить пару дней в тени, чтобы снизить влажность на поверхности. Хранить клубни нужно в прохладном, сухом месте.

