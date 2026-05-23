Жара отступает: какая погода ждет москвичей 23 мая

Переменная облачность, кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве и Московской области в субботу, 23 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов. В Подмосковье в дневные часы ожидается от 20 до 25 градусов тепла, ночью воздух может остыть до 12 градусов.

Синоптики также прогнозируют западный и северо-западный ветер. Его скорость составит от пяти до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться на уровне 750–751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Московском регионе установилась жаркая погода. В пятницу, 22 мая, температура воздуха в столице достигала 28–30 градусов тепла, во второй половине дня ожидались кратковременные дожди, местами ливни, гроза и град.

