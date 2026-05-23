«Неужели вам не стыдно?» — Небензя о реакции европейских членов СБ ООН на атаку ВСУ по Старобельску
Дипломат назвал заявления европейских коллег «плясками на костях погибших».
Фото, видео: © РИА Новости/Глава ЛНР Леонид Пасечник; 5-tv.ru
Василий Небензя: Европа не хочет считать детей и молодых граждан России людьми
Европейские представители ООН не хотят считать детей и молодых граждан России людьми. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя на экстренном совещании Совбеза ООН по удару киевского режима по колледжу в Старобельске в ЛНР.
«Как мы дожили до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов, жителей Старобельска, жителей Донбасса и в целом России людьми?» — сказал Небензя.
Небензя резко осудил выступления европейских постпредов, которые не упомянули погибших при атаке на учебное заведение. Российский дипломат назвал их заявления оскорблением чувств пострадавших и глумлением над детскими жертвами. Представитель РФ назвал их действия «плясками на костях погибших».
«Мне это все отвратительно, мне было бы искренне вас жаль, если бы не ваш мерзкий цинизм», — заявил постпред России при ООН.
Кроме того, на прямой вопрос Небензи: «Неужели вам не стыдно нести то, что мы сейчас слышим?», датский представитель ответила: «Нет, нам не стыдно».
Экстренное совещание Совбезо было запрошено Россией после ударов киевских боевиков по объекту, где находились несовершеннолетние студенты. В результате атаки погибли шесть человек, еще 39 получили ранения. В республике также ввели режим чрезвычайной ситуации.
