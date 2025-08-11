Илан Шор призвал граждан Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста

Причина — судебный произвол в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ее приговорили к семи годам колонии якобы за незаконное финансирование партии «Шор».

Руководитель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал граждан Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. Об этом политик заявил в видеообращении в своем Telegram-канале. По его словам, забастовка на главной площади Кишинева начнется уже в эту субботу. И проведут там люди столько времени, сколько нужно.

«Я прекрасно знаю, что вам неприятно платить счета за электроэнергию и газ в разы больше, чем раньше, лишь потому, что эта банда политических террористов в лице Санду и Речана хочет выслужиться перед своими европейскими хозяевами», — заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Лидер блока «Победа» таким образом прокомментировал судебный произвол в отношении главы Гагаузии, Евгении Гуцул. Пятого августа суд в Кишиневе приговорил ее к семи годам колонии якобы за незаконное финансирование партии «Шор», которую власти Молдавии ранее запретили.

И вот теперь Илан Шор сообщил, что на судью в деле Гуцул психологически давили: по прямому указанию премьера Дорина Речана, а также главы Национального комиссариата полиции.

