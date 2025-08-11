«Наступил момент»: Зеленский заявил о реальном шансе достижения мира на Украине

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 8 0

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Об этом он сообщил после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реальной возможности достижения мира в стране. Об этом он сообщил после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

«Сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность — гарантированной. Это важно не только для Украины, но и для каждой европейской страны», — подчеркнул Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с западными партнерами и усилиях по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что в США допустили участие Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом заявил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о приглашении президента Украины на переговоры еще не принято.

