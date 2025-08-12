Семь шагов к взаимопониманию: психолог рассказала, как общаться с подростками

Переходный возраст — тяжелый этап не только для детей, но и для их родителей.

Как остаться авторитетом для ребенка-подростка, но сохранить доверие с детьми. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала семейный психолог Екатерина Кес.

Специалист заявила, что сложность формирования доверительных отношений между родителем и подростков, один из самых актуальных и часто встречающихся вопросов в ее практике. Дело в том, что в этот период жизни дети учатся самостоятельности и пытаются выстроить свои границы, что часто приводит к конфликтам и ссорам. При этом, особенно важно сохранить контакт с ребенком, что оказывается невероятно трудной задачей.

Екатерина Кес обозначила семь пунктов, выполнение которых может помочь в данном вопросе.

«Первое. Пожалуйста, не стремитесь быть идеальным, безупречным и всегда правым. Подросткам важно видеть, что вы тоже можете ошибаться, что вы настоящий человек, что вы можете признать свои ошибки», — отметила специалист.

Признать свою неправоту, как отметила психолог, может быть очень непросто, особенно, когда это нужно сделать перед своим ребенком. Однако именно это делает людей сильными, живыми и искренними, что помогает вызвать доверие у детей.

«Второе. Слушайте, о чем говорит подросток. Он может отстраняться, молчать, закрываться. Это не значит, что ему все равно. И это значит, что он учится справляться сам. Но если рядом есть взрослый, который не давит, не торопит с ответом, не превращает разговор в допрос, не стремится советовать, а просто слушает, это очень важно», — заявила Екатерина Кес.

При этом, как подметила психолог, родителям не стоит задавать вопросы, ведь это может отдалить и испугать подростка. Вместо этого лучше просто будьте рядом, покажите свою заинтересованность, но не давите. Спустя время подросток сможет открыться сам.

«Третье. Уважайте его границы. Да, он еще ваш ребенок, но он личность. Хотите, чтобы он доверял вам, тогда будьте, пожалуйста, уважительны», — заявила специалист.

Как отметила психолог, подросток может отдалиться и закрыться в себе, если вламываться к нему в комнату или критиковать его выбор, его друзей, его вкусы. В такие моменты дети могут подумать, что им лучше не пытаться делиться с вами чем-то ценным, могут закрыться в себе.

«Четвертое. Авторитет строится не на страхе, а на доброжелательном отношении, на предсказуемости, стабильности. Иногда родители путают авторитет с властью. Подросток уважает не того, кто громче кричит, а того, кто остается последовательным и честным, держит свое слово», — подчеркнула семейный психолог.

Как отметила специалист, важно для родителей объяснять подростку свои решения. Обычного запрета детям может быть недостаточно, он может лишь отдалить их от вас. Но если дать им понять, почему они столкнулись с отказом, все может быть иначе. Последовательность, следование своему слову и честность, как считает Екатерина Кес, помогут сформировать ценные доверительные отношения.

«Пятое. Интересуйтесь его миром искренне. Музыка, игры, сериалы, блогеры — это часть его жизни. Вы можете спросить: «Что ты сейчас слушаешь. Мне очень нравится эта песня. Кто был исполнителем? Что ты сейчас смотришь?» — посоветовала специалист.

Родителям не обязательно перенимать взгляды и интересы подростка, но, если взрослый проявит искреннюю заинтересованность и попытается вникнуть в увлечения детей, это позволит ему заполучить их доверие.

«Шестое. Не бойтесь говорить о своих чувствах через „я“. Эмоциональный контакт — это основа доверия. Если вы говорите „я волнуюсь за тебя“, „я злюсь, потому что мне не все равно“, Я горжусь тобой. Подросток чувствует. Вы не обвиняете его, а говорите о себе. И последнее (седьмое. — Прим. ред.). Подростку не нужен друг родитель. Ему нужен взрослый, который умеет выдерживать его сложные чувства, который не пугается его гнева, его слез. Ему нужен взрослый, рядом с которым можно быть собой и меняться», — резюмировала специалист.

Как отметила психолог, быть родителем подростка — очень непросто, однако, если подойти к этому времени с умом и полной отдачей, оно может принести много радости, особенно в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.