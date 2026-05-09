Всего 15 минут в день: найден легкий способ снизить стресс и улучшить работу мозга

Mirror: найден легкий способ снизить стресс и улучшить работу мозга

Прогулки на природе продолжительностью от 15 до 30 минут оказывают мощное положительное влияние на психическое состояние человека и его когнитивные способности. Об этом сообщает Mirror.

По данным исследования, за 30 минут пребывания на улице уровень позитивного настроения у людей вырастает на 46%, а показатели стресса снижаются на 30%. При этом, даже короткий 15-минутный променад способен увеличить концентрацию внимания на 243%. Это подтверждается данными электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Нейробиолог доктор Джек Льюис подчеркнул важность таких активностей для здоровья.

«Все доказательства показывают, что ходьба на свежем воздухе полезна не только для тела, но и для мозга, вызывая самые разные положительные эффекты, включая повышение креативности и концентрации, а также уменьшение выгорания. С научной точки зрения, чем больше порций отдыха на природе получают люди, тем лучше для их мозговых волн», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что эффект является дозозависимым: чем дольше человек находится в окружении природы, тем выше уровень его удовлетворенности жизнью.

Исследование также показало, что прогулки увеличивают сигналы мозга, связанные с положительными эмоциями, в среднем на 43% во фронтальной коре. У некоторых участников-мужчин этот зафиксированный рост достигал рекордных 99,6%.

Оливия Манчестер, принимавшая участие в тестировании методики, подтвердила, что отказ от смартфонов в пользу хайкинга помог ее семье почувствовать себя более расслабленными и сплоченными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.