Врач-офтальмолог рассказала об опасности дождевой воды для здоровья глаз

По словам специалиста, во время дождя в воздухе и на улицах накапливается много загрязнений, пыли, бактерий и аллергенов.

С наступлением сезона дождей врачи отмечают рост случаев глазных инфекций. Об этом в беседе с «ДокторПитер» рассказала врач-офтальмолог Лидия Садулаева.

Эксперт предупредила, что во время дождя в воздухе и на улицах накапливается много пыли, а с ней — бактерий и аллергенов. Дождевые капли смывают все это с поверхностей, а затем частицы вместе с водой попадают в глаза, вызывая раздражение и воспаление, вплоть до конъюнктивита.

«В первую очередь, рост случаев конъюнктивита в сезон дождей характерен для регионов с муссонным климатом, где наблюдаются сильные и продолжительные осадки, например в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Однако и в нашей климатической зоне кратковременные, но интенсивные ливни, особенно в условиях городской среды, также могут представлять риск», — рассказывает офтальмолог Лидия Садулаева.

По словам врача, опасно тереть глаза мокрыми руками после дождя или после купания в природных водоемах. На влажной коже могут оставаться вредоносные микроорганизмы и даже микроскопические паразиты, которые легко переносятся на слизистую глаз.

Также в конце лета повышается активность насекомых, мошки и мелкие жуки могут случайно попасть в глаз и стать причиной инфекции.

«Если мошка или мелкий жучок попадает в глаз, может произойти микроповреждение роговицы или конъюнктивы. К тому же, насекомые тоже переносят бактерии. Так что из-за мошки, залетевшей в глаз, может развиться острая инфекция», — отмечает Лидия.

В таких случаях ни в коем случае нельзя тереть глаза. Лучшее решение — аккуратно промыть их чистой кипяченой или фильтрованной водой. Использовать воду из-под крана не рекомендуется, особенно в регионах с сомнительным качеством водоснабжения.

Если после промывания глаза остаются красными, ощущается жжение или появляются выделения, важно оперативно обратиться к офтальмологу. Самолечение и применение капель без назначения врача может ухудшить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, на какие болезни указывает состояние языка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.











