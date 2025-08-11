Трещины и налет: на какие болезни указывает состояние языка

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Врач Давидян: трещины на языке могут быть признаком диабета

Россиянам рассказали, на какие болезни указывают трещины на языке

Фото: 5-tv.ru

Стоматолог рассказал, в каких случаях нужно обратиться к врачу.

Трещины на языке могут быть признаком серьезных нарушений в организме, включая диабет и обезвоживание при диарее. Об этом сообщил стоматолог-хирург Арам Давидян в интервью Газета.ру.

По его словам, цвет, текстура и наличие налета на языке дают ценную информацию о состоянии здоровья и помогают выявить заболевания еще до появления других симптомов.

Белый налет, как отметил специалист, часто указывает на кандидоз, дисбактериоз, а также на проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом. Желтоватый оттенок может быть признаком язвенной болезни или нарушений в работе кишечника. Серый налет также связан с язвой и гастроэнтеритом, а ярко-красный цвет языка сигнализирует о воспалениях, инфекциях, болезнях сердца и крови.

В норме язык должен быть чистым, без налета и излишней сухости или чрезмерной влажности. Давидян подчеркнул, что регулярный осмотр полости рта и своевременное обращение к врачу при изменениях его состояния помогают выявлять болезни на ранних стадиях и повышают эффективность лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие лайфхаки сохранят зубы здоровыми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

