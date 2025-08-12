Любителей похрустеть пальцами ждут неприятные последствия

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Ортопед Алексанян: болезненный хруст в суставах пальцев рук указывает на артроз

Вредно ли хрустеть пальцами

Фото: 5-tv.ru

Звонкая привычка — это особенность или сигнал о проблемах со здоровьем?

Привычка разминать кисти и хрустеть суставами пальцев есть у многих. Возможно, и вы сами время от времени делаете такой «массаж» рук. Вот только кроме звукового сопровождения у этой процедуры есть и последствия. А в некоторых случаях это признак уже имеющегося недуга.

На вопрос о вреде звонкой привычки журналистам издания aif.ru рассказал травматолог-ортопед Марк Алексанян, старший научный сотрудник отделения хирургии позвоночника Научно-клинического центра (НКЦ) № 2 Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского, кандидат медицинских наук.

По словам доктора, хруст — это результат схлопывания пузырьков газа в синовиальной жидкости, своеобразной смазке для суставов. Вопреки распространенному мнению, кости в этот момент друг о друга не трутся, и хрящи не стираются. Медицинские исследования привели к выводу, что хруст пальцев не связан с артритом или разрушением суставов.

Так что немного погреметь пальцами — не опасно. Однако это не повод расслабляться и злоупотреблять. Не стоит делать это слишком резко и часто. Важно обратить внимание на ощущения: если хруст болезненный, сопровождается отеком или ограничением движения — пора обратиться к врачу. Возможно, речь идет о травме, симптомах артроза или воспаления.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

