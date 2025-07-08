Рот под ключ: почему нельзя затягивать с протезирование выпавшего зуба

Более 75% населения Земли страдает частичной или полной адентией — отсутствием зубов — такую информацию приводит Всемирная организация здравоохранения. В период с 2020 по 2024 годы продажи стоматологических имплантатов выросли на 81%.

Потеря зуба кажется банальной трудностью, даже обыденностью. Казалось бы, проблема локальная — где-то в глубине рта образовалось «дырочка». Можно жить и так, особенно если дефект не виден при улыбке. Но природа не терпит пустоты, и организм начинает компенсировать потерю — иногда с катастрофическими последствиями. Достаточно часто этот «пробел» может приводить к ряду изменений в челюстной системе.

Эксклюзивно Пятому каналу стоматолог-хирург Роман Вольберг подробно объяснил, что происходит, когда человек годами ходит без зуба, как правильно выбрать имплантацию и почему «быстро и дешево» в стоматологии — это всегда риск.

Эффект домино — почему нельзя жить без выпавшего зуба

Как только исчезает один зуб, соседние медленно, но неуклонно сдвигаются в сторону пустоты. Верхние зубы опускаются вниз, нижние поднимаются вверх.

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«Это как книжки на полке: если убрать одну, остальные наклонятся в образовавшийся промежуток», — приводит аналогию хирург.

В результате такой проблемы формируется и ряд других. Одной из основных и логичных — нарушение прикуса. Чаще всего он визуально становится заметен, либо доставляет дискомфорт в работе челюсти: во время пережевывания пищи или зевания.

Далее появляются «суперконтакты», такой термин используют стоматологи для описания явлений, когда отдельный зуб смыкается раньше других. Отсюда идет и третья: повышенная стираемость эмали. Так как зубы «живут своей жизнью», а их владелец никак не беспокоится об их благополучие, они соприкасаются в тех местах, в которых поначалу челюсть будет чувствовать себя некомфортно, но со временем эмаль стирается, и зуб встает на «свое место».

Также отсутствие одного зуба или нескольких зубов приводит к неравномерному распределению жевательной нагрузки, а это, в свою очередь, приводит к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Пациенты в таких случаях жалуются на щелчки при открывании рта, головные боли и спазмы жевательных мышц.

Что происходит с челюстными костями без зуба

Если и эти трудности не пугают, а поставить имплантата так и не захотелось, то хирург предупреждает о еще некоторых последствиях отсутствия зуба.

Зуб не просто «сидит» в десне — он создает нагрузку на кость, поддерживая ее плотность. Без этой стимуляции костная ткань атрофируется, что в дальнейшем сильно повышает стоимость протезирования.

«Через год после потери зуба объем кости уменьшается на 25%, через три — на 50%. Восстановить ее потом можно только сложной операцией — костной пластикой», — предупреждает стоматолог.

Но что будет, если откладывать имплантацию годами? После четырех-шести месяцев начинается выраженная атрофия кости. Получается, что челюстная кость со временем убывает. Восстановить для дальнейшей операции ее можно, но потребуется много времени, сил и, соответственно, затрат. Поэтому чем дольше нет зуба, тем сложнее и дороже лечение.

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«Если изначально у нас был один отсутствующий зуб, и нам нужно было поставить один имплантат, но пациент, обращается через полгода, год или несколько лет, и мы уже объясняем ему, что нужно восстановить отсутствующую костную ткань, такую же десну, пройти частичное или полноценное лечение, чтобы подготовить условия для будущего протезирования», — разъясняет Вольберг.

Когда же тогда ставить имплант на место бывшего коренного зуба? Врач рекомендует не позже, чем через три месяца после удаления. Отмечает это буквально критическим сроком. После удаления зуба организм проходит несколько стадий заживления: от шести до восьми недель формируется новая ткань десны, и частично восстанавливается кость, а до трех месяцев — оптимальное время для имплантации.

Чаще всего у людей есть план: вставить зубы на пенсии. Лицам пенсионного возраста можно имплантировать зубы совершенно бесплатно в любой клинике: государственной или частной. Поэтому многие ждут того самого момента, чтобы обрести голливудскую улыбку задаром.

Правда, в реальности к моменту выхода на пенсию кость может полностью атрофироваться, то есть даже профессиональным врач с многолетним стажем и современным оборудованием не сможет произвести имплантацию. А соседние зубы к этому времени вовсе разрушатся.

Как выбрать врача и имплантат

Самое важное в процессе лечение, как считают пациенты, — выбрать врача. Но стоматолог отрицает такое суждение, ссылаясь на серьезность выбора материала, который позже будет имплантирован в челюсть.

«Я всегда объясняю, что нужно выбирать не врача, а имплантат, потому что от рук специалиста, от его опыта и знаний будет зависеть результат лечения. Хороший квалифицированный врач никогда не будет работать в плохой компании, в плохом коллективе, с плохой командой или плохими материалами. Потому что от качества его лечения зависит его же репутация», — комментирует эксперт.

У каждого стоматолога есть свое кладбище: какие ошибки стоят ребенку жизни

Как отмечает стоматолог-хирург, практически все имплантаты на российском рынке сертифицированы. Есть несколько имитационных систем, которые подходят к тем или иным клиническим случаям. Когда наблюдается атрофия костной ткани или у пациента было онкологическое лечение, тогда нужно выбирать определенный конкретный имплантаты по дизайну и типу поверхности. Каждая ситуация очень индивидуальна.

«Я всегда объясняю, что, как и дом строится от печки, так и любая стоматологическая реабилитация строится от того, какой результат мы хотим получить в конце, то есть какое количество зубов нам надо восстановить. Восстанавливаем мы только зубы или еще утраченную костную ткань и десну, восстанавливаем мы только функцию или еще эстетику. Исходя из этого, будет определяться тип конструкции», — делится врач.

Что скрывается за рекламой дешевых имплантатов

В любой рекламной кампании стоматологических клиник или специализированных врачей можно встретить фразы «дешево», «под ключ», «установка за один день». Частично они говорят правду, но на деле становится все совсем не так.

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Если дешево, то не значит качественно. Недобросовестные клиники могут определить маленькую стоимость работы стоматолога, но при это и сэкономить на материале, что уже впоследствии негативно скажется на общем состоянии зубов.

«Под ключ» — имеется в виду все содержимое постоянной коронки, но не временной. Сначала ставится временный зуб, который не может функционировать полностью. К новому инородному телу должен привыкнуть организм и сам человек. Поэтому не стоит питать надежд, что за скромную стоимость клиника вылечить всю челюсть.

«Тут нужно объяснить пациенту, что временные коронки — это не те зубы, которыми можно сразу идти откусывать яблоко или пережевывать стейки. Это конструкция, которая позволяет сохранить социальную реабилитацию и ткани, а также дать ему возможность не выпадать из привычного образа жизни. Но она все равно временная и требует ограничений в гигиене, более педантичного отношения в ее использовании: употребления мягких продуктов и постоянного динамического осмотра. Естественно, конструкция не будет так же идеально выглядеть или подходить пациенту, как постоянная. Поэтому делается на время, пока приживается», — дополняет специалист.

Стоматолог-хирург отмечает, что можно провести имлантацию дешево, но потом придется все переделывать за более крупный прайс.