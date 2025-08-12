Российские пловцы привезли из Аргентины 24 золотые медали

Эфирная новость 36 0

Наша сборная заняла второе место в медальном зачете на Кубке мира по зимнему плаванию.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Триумфальное возвращение на Родину. Этим утром в Москву прилетели наши пловцы. На Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине они завоевали 24 золотые медали. Заплывы проходили в экстремальных условиях — рядом с ледником, где температура воды не превышает двух градусов. В столичном аэропорту россиян встречал и корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Около получаса назад рейс с нашими спортсменами приземлился здесь, в аэропорту Домодедово. Сразу семеро членов сборной России по зимнему плаванию на борту — победители и участники Кубка мира. Сейчас они проходят таможню, пограничный контроль и уже совсем скоро выйдут к нам, чтобы поделиться своими первыми впечатлениями», — отметил корреспондент.

Здесь, в зоне прилета, уже ждут родственники и друзья с букетами и подарками.

38 медалей: 24 золотых, семь серебряных и семь бронзовых. Россия заняла второе место в медальном зачете после хозяев соревнований. Пожалуй, самый яркий старт — комбинированная эстафета 4 по 50. Уверенная победа нашей сборной.

Кубок мира по зимнему плаванию проходил в Аргентине, в водах ледника Перито-Морено на территории национального парка провинции Санта-Крус. Температура воды в озере Архентино, где выступали спортсмены, была не больше двух градусов, и это главное условие соревнований.

Главная героиня нашей сборной — Елена Куликова. К экстремальным условиям она готовилась в горных водах Алтая. Своему мужу Дмитрию из Аргентины Елена записывала видео. Он был первым, кто узнавал о результатах нашей команды.

«Я боялся вообще, чтобы она там не заболела, потому что в первый день она приехала, а у них там, получается, было три заплыва. Я видел, как она зимой плавала, насколько это тяжело», — поделился Дмитрий Куликов.

Российская сборная на этих соревнованиях выступала с флагом и гимном. Это помогало, говорят они. На церемонии награждения гордо поднимали триколор.

Впереди долгожданный отпуск, а затем — подготовка к следующим международным стартам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.67
-0.11 92.95
0.07
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

12:20
В Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах
12:08
Меган Маркл и принц Гарри получили от Netflix новый, но менее щедрый контракт
11:58
Тушили 100 человек: промзона сгорела в Ярославской области
11:50
Звездный дождь: увидеть Персеиды можно будет в небе над Россией
11:42
Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом
11:31
Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США

Сейчас читают

Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 августа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс