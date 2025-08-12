ФНС вскрыла схемы уклонения от налогов в агентствах по подбору персонала
Кадровики использовали многочисленные фирмы-однодневки, между которыми перекидывали сотрудники.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Агентства по подбору персонала для торговых сетей и других крупных российских работодателей использовали схемы уклонения от налогов на миллиарды рублей.
По данным ФНС, кадровики задействовали десятки фирм-однодневок, связанных с одними и теми же людьми. Персонал перекидывался из одной такой компании в другую — для экономии и получения необоснованных налоговых вычетов.
Причем многие сотрудники даже не понимали, что оформлялись в другие юрлица, где нет соцпакета, как у добросовестных работодателей. Заложниками подобной схемы стали вахтовики, охранники, кассиры и работники складов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
94%
Нашли ошибку?