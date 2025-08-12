Байкера-отца наказали за опасную перевозку сына на мотоцикле в Петербурге

Мужчина посадил ребенка на заднее сидение, хотя на нем нельзя возить пассажиров моложе 12 лет.

Шокирующие кадры, которые возмутили пользователей соцсетей. В Петербурге оштрафовали байкера за перевозку ребенка. Горе-отец посадил маленького сына на заднее сидение мотоцикла. За мальчиком приглядывала мать, которая ехала сзади.

Инспекторы ГИБДД оперативно отреагировали на данный инцидент и установили личность нарушителя. Им оказался 55-летний местный житель.

Несмотря, на то, что ребенок был в шлеме, отцу все равно придется заплатить штраф в три тысячи рублей. Перевозка детей на заднем сиденье мотоцикла до 12 лет запрещена.

