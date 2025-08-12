Протестующие в Сербии требуют отставки президента Вучича
Митинги начались после трагедии в Нови-Саде, где погибли 16 человек.
Фото, видео: 5-tv.ru
Массовые протесты в столице Сербии. Оппозиция перекрыла главные улицы Белграда и попыталась заблокировать штаб-квартиру полиции. Манифестанты требуют отставки президента страны Александра Вучича.
Волна антиправительственных митингов захлестнула Сербию после обрушения козырька у здания вокзала в Нови-Саде. Тогда погибли 16 человек. В ходе расследования был арестован бывший глава сербского Минстроя.
