Протестующие в Сербии требуют отставки президента Вучича

Митинги начались после трагедии в Нови-Саде, где погибли 16 человек.

Массовые протесты в столице Сербии. Оппозиция перекрыла главные улицы Белграда и попыталась заблокировать штаб-квартиру полиции. Манифестанты требуют отставки президента страны Александра Вучича.

Волна антиправительственных митингов захлестнула Сербию после обрушения козырька у здания вокзала в Нови-Саде. Тогда погибли 16 человек. В ходе расследования был арестован бывший глава сербского Минстроя.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

