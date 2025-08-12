В расследовании против Кэндис Оуэнс искали связи с российскими властями.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил засудить за клевету одну из американских блогеров, которая называла его жену Брижит мужчиной. Французский президент даже поручил частным детективам начать расследование против Кэндис Оуэнс, сообщает Financial Times.

Они собрали информацию об ее контактах с политиками во Франции, США и Великобритании, а также изучили упоминания в российских СМИ.

Однако, как бы этого не хотел Макрон, доказательств связей с российскими властями найти так и не удалось, подчеркивает издание.

Иск о клевете Макроны подали еще в июле. Они потребовали выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Но, скорее всего, у французского лидера ничего не выйдет.

Этим летом суд Парижа уже оправдал журналистку, которая проходила по делу о клевете за статью, где назвала Брижит мужчиной.

