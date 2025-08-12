Она — не мужчина: Макрон вновь подал в суд на блогера из-за клеветы о жене

Эфирная новость 36 0

Макрон вновь подал в суд на блогера из-за клеветы о своей жене Брижит

Фото, видео: www.globallookpress.com/Fred Duval; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В расследовании против Кэндис Оуэнс искали связи с российскими властями.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил засудить за клевету одну из американских блогеров, которая называла его жену Брижит мужчиной. Французский президент даже поручил частным детективам начать расследование против Кэндис Оуэнс, сообщает Financial Times.

Они собрали информацию об ее контактах с политиками во Франции, США и Великобритании, а также изучили упоминания в российских СМИ.

Однако, как бы этого не хотел Макрон, доказательств связей с российскими властями найти так и не удалось, подчеркивает издание.

Иск о клевете Макроны подали еще в июле. Они потребовали выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Но, скорее всего, у французского лидера ничего не выйдет.

Этим летом суд Парижа уже оправдал журналистку, которая проходила по делу о клевете за статью, где назвала Брижит мужчиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.67
-0.11 92.95
0.07
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

17:07
Собянин: новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы
16:51
«Мы заслужили эту победу»: Алексей Чадов отсудил 74 миллиона у бывшего друга
16:49
Британец умер на десять минут и рассказал о своих ощущениях
16:41
Суд объявил зятя Иосифа Пригожина погибшим на СВО
16:37
Гигантская вращающаяся воронка: над Ладожским озером прошел водяной смерч
16:26
Байкера-отца наказали за опасную перевозку сына на мотоцикле в Петербурге

Сейчас читают

Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом
Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс