Скандальное возвращение в Хогвартс: сериал по «Гарри Поттеру» преследуют проблемы

Диана Кулманакова
Проект HBO столкнулся с угрозами расправы, увольнениями актеров и внутренними конфликтами еще до премьеры.

Что известно о новом сериале по Гарри Поттеру: подробности

Фото: Кадр из к/с «Гарри Поттер», реж. Марк Майлод 2026 г.

Daily Mail: сериал по «Гарри Поттеру» погряз в скандалах

Сериал по мотивам книг о Гарри Поттере столкнулся с чередой громких скандалов и кадровых перестановок еще на этапе подготовки к выходу. Об этом сообщило Daily Mail.

Адаптацию от HBO, которую называют главным стриминговым событием десятилетия, преследуют неудачи: от ухода ключевых актеров до серьезных угроз безопасности участников процесса.

Недавно стало известно, что юная актриса Грейси Кокрейн, которая должна была исполнить роль Джинни Уизли, покинула проект сразу после завершения съемок первого сезона. Семья девочки сослалась на «непредвиденные обстоятельства». Продюсерам теперь придется проводить срочный рекастинг для продолжения истории.

При этом атмосфера вокруг шоу накаляется из-за непрекращающейся критики взглядов Дж. К. Роулинг на гендерные вопросы, что уже привело к призывам бойкотировать сериал. Даже такие звезды, как Джон Литгоу, играющий Дамблдора, признаются, что чувствуют себя неуютно из-за связи с проектом, находящимся в эпицентре идеологических споров.

Проблемы не ограничиваются только публичными дискуссиями. Паапа Эссиеду, утвержденный на роль Северуса Снейпа, рассказал о получении смертельных угроз на почве расизма. Из-за этого руководство HBO было вынуждено внедрить дополнительные меры защиты для артистов.

Ситуация на самой съемочной площадке также остается напряженной. Поступали сообщения о случаях буллинга как среди детей, так и среди взрослых, а также о массовых кражах реквизита. Злоумышленники умудрились вынести со студии волшебные палочки, метлы и даже декоративную еду для сцен пиршеств. Чтобы остановить воровство, продюсерам пришлось пойти на крайние меры и вживить микрочипы во все магические артефакты.

На фоне этого оригинальный режиссер первых фильмов Крис Коламбус выразил скепсис относительно целесообразности ремейка. Он отметил, что новые декорации и костюмы кажутся ему лишь повторением уже пройденного этапа.

