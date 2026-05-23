Лантратова указала на отсутствие реакции в мире на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Официальные международные структуры до сих пор не высказались после атаки украинских боевиков по учебному объекту, в котором находились несовершеннолетние студенты.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трагедия, произошедшая из-за атаки украинских беспилотников в Старобельском районе ЛНР на колледж, должна получить честную международную оценку. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в канале мессенджера МАКС.
По ее словам, официальные международные структуры до сих пор не отреагировали на удар Вооруженных сил Украины по учебному объекту, в котором находились несовершеннолетние студенты.
Лантратова отметила, что подобные случаи нельзя рассматривать избирательно. Она подчеркнула, что реакция на гибель и ранения детей не должна зависеть от политической повестки, географии или отношения к сторонам конфликта.
«Удар по учебному объекту, где находились студенты, требует не избирательной реакции, а честной международной оценки. Без политических оговорок. Без деления детей по географии и удобству повестки», — написала она.
К тому же она сообщила, что намерена приехать в ЛНР в ближайшее время и лично осмотреть место трагедии.
Атака ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа произошла в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки пятиэтажное общежитие частично обрушилось до второго этажа.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за террористический акт. По данным МЧС в результате удара погибли 12 человек, а также 48 пострадали. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Президент России Владимир Путин назвал удар по общежитию колледжа террористическим. Он также заявил, что атака не была связана с военной инфраструктурой, так как в этом районе таких объектов не было.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британская телекомпания BBC отказалась от поездки в ЛНР после удара ВСУ по колледжу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 мая
- «Все»: «Би-би-си» и CNN отказались от поездки в ЛНР после удара ВСУ по колледжу
- 23 мая
- Число погибших детей при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 12
- 23 мая
- Дроны ВСУ снова атаковали Старобельск во время спасательной операции
- 23 мая
- Число погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске возросло до 11
- 23 мая
- В Госдуме заявили, что Зеленского ждет подобие Нюрнбергского трибунала
- 23 мая
- МИД России организует посещение места трагедии в ЛНР для иностранных журналистов
- 23 мая
- Захарова сравнила постпреда Латвии в ООН с медсестрой концлагеря Саласпилс
- 23 мая
- Число погибших при атаке ВСУ на общежитие в Старобельске возросло до десяти
- 23 мая
- Спасатели продолжают работу на месте теракта ВСУ в ЛНР
- 23 мая
- «Неужели вам не стыдно?» — Небензя о реакции европейских членов СБ ООН на атаку ВСУ по Старобельску
Читайте также
64%
Нашли ошибку?