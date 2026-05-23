Лантратова указала на отсутствие реакции в мире на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Трагедия, произошедшая из-за атаки украинских беспилотников в Старобельском районе ЛНР на колледж, должна получить честную международную оценку. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в канале мессенджера МАКС.

По ее словам, официальные международные структуры до сих пор не отреагировали на удар Вооруженных сил Украины по учебному объекту, в котором находились несовершеннолетние студенты.

Лантратова отметила, что подобные случаи нельзя рассматривать избирательно. Она подчеркнула, что реакция на гибель и ранения детей не должна зависеть от политической повестки, географии или отношения к сторонам конфликта.

«Удар по учебному объекту, где находились студенты, требует не избирательной реакции, а честной международной оценки. Без политических оговорок. Без деления детей по географии и удобству повестки», — написала она.

К тому же она сообщила, что намерена приехать в ЛНР в ближайшее время и лично осмотреть место трагедии.

Атака ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа произошла в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки пятиэтажное общежитие частично обрушилось до второго этажа.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за террористический акт. По данным МЧС в результате удара погибли 12 человек, а также 48 пострадали. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин назвал удар по общежитию колледжа террористическим. Он также заявил, что атака не была связана с военной инфраструктурой, так как в этом районе таких объектов не было.

