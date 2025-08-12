По мнению респондентов, финансовый перевес в пользу женщины в будущем приведет к конфликтам.

Большинство женщин считают, что в отношениях мужчина должен зарабатывать больше. Об этом пишет Газета.ру.

Согласно исследованию сервиса Mamba, 70% респондентов хотят строить семью с человеком, у которого высокий доход. Это, по их мнению, признак надежности. Другая часть опрошенных — 19% — приемлют равенство доходов, а оставшиеся — 11% — спокойно отнесутся к тому, что их спутник зарабатывает немного меньше.

В этом опросе также приняли участие мужчины. Мнения разделились. Так, 36% респондентов уверены, что обеспечивать семью должны оба партнера, 36% готовы взять на себя главенствующую роль при условии, что их любимая — хорошая хозяйка и мать. А каждый четвертый считает, что добытчик в паре только один — представитель сильного пола.

К слову, 38% женщин, участвовавших в опросе, готовы дать мужчине шанс, если тот мало зарабатывает. Но большинство россиянок даже не будут рассматривать в качестве будущего супруга человека с невысокой зарплатой. По мнению опрошенных, финансовый перевес в пользу женщин непременно приведет к конфликтам.

К слову, девушки предпочитают модель, при которой его зарплата идет на общие нужды, а ее — остаются личными деньгами. Лишь 29% выбирают совместный бюджет. Среди мужчин только 17% согласны с женской точкой зрения и готовы полностью обеспечивать семью.

