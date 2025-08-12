Суд объявил зятя Иосифа Пригожина погибшим на СВО

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Дочь продюсера осталась вдовой с маленьким сыном.

Зять Иосифа Пригожина погиб на СВО

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Солнцевский суд Москвы объявил зятя продюсера Иосифа Пригожина погибшим на специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с aif.ru сообщил сам бизнесмен.

Евгений Ткаченко, который являлся мужем Данаи Пригожиной, пропал без вести в зоне проведения СВО на Украине более года назад.

«Его тело не нашли. Суд принял постановление о том, что знает место его гибели. Соответственно, его признали погибшим», — сообщил Пригожин.

Евгений добровольно ушел на фронт в ноябре 2023 года, служил на купянском направлении и перестал выходить на связь с декабря того же года. У его супруги даже случился микроинсульт из-за стресса.

Данная вышла замуж за Ткаченко в 2022 году, с которым встречалась около двух лет до свадьбы. Она осталась матерью-одиночкой — у нее есть трехлетний сын Даниэль.

