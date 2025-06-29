Катя Лель не верит в гибель бывшего мужа: «Я ощущала его между мирами»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Катя Лель не верит в гибель пропавшего без вести бывшего мужа

Катя Лель не верит в гибель бывшего мужа

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Мужчина не выходит на связь уже несколько месяцев.

Бывший муж заслуженной артистки РФ Катя Лель — Игорь Кузнецов, который пропал без вести в апреле этого года во время поездки во Францию, до сих пор не вышел на связь. Однако певица уверена, что он жив. Она считает, что происходящее с ним — это урок, который поможет ему переосмыслить и изменить свою жизнь.

Артистка опирается на свои интуитивные ощущения и сны, чтобы понять, что происходит с бывшим мужем. Она рассказала Telegram-каналу «Звездач», что не чувствует его в другом мире.

«Когда он исчез, я не ощущала его в другом мире абсолютно. Я ощущала его между мирами, между этим миром и другим», — сказала певица.

Катя Лель уверена, что если ее бывший супруг сможет пройти урок от Вселенной, то «будет жить дальше».

Артистка также рассказала, что их дочь Эмилия очень привязана к отцу и сильно переживает из-за его исчезновения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Катя Лель перестала скрывать свой дар исцеления.

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