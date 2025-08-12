Найденная мертвой в Риме россиянка с 11-месячной дочерью была задушена

В Италии продолжается расследование громкого убийства россиянки Анастасии Трофимовой и ее 11-месячной дочери. Как сообщает газета Il Messaggero, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что женщина была задушена. Тела матери и ребенка были обнаружены в одном из парков Рима несколько месяцев назад.

По данным следствия, главным подозреваемым является гражданин США Фрэнсис Кауфманн, сожитель погибшей. Мужчину, у которого также были документы на имя Рексала Форда, задержали в Греции, после чего экстрадировали в Италию. Сейчас он находится под арестом в римской тюрьме.

Итальянские СМИ отмечают, что Кауфманн признал отцовство ребенка, однако категорически отрицает свою причастность к гибели матери и дочери. Между тем прокуратура обвиняет его в двойном убийстве.

Тела женщины и ребенка были найдены 7 июня в парке Виллы Памфили. Изначально личности жертв не удалось установить, однако благодаря итальянскому телевизионному шоу, в котором выступила мать Анастасии Трофимовой, информация о погибших была раскрыта. Выяснилось, что Трофимова с дочерью приехали в Италию с Мальты, где, вероятно, и встретила своего убийцу.

Известно, что американец представился погибшей кинопродюсером. Мотив преступления пока официально не озвучен, однако следствие рассматривает версию бытового конфликта.

