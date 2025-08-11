Брат мэра города Санта-Лусия в Эквадоре убит в результате стрельбы в местном клубе

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Брат мэра эквадорского города убит в результате стрельбы в местном клубе

Брат мэра города Санта-Лусия в Эквадоре убит в результате стрельбы в местном клубе

Фото: www.globallookpress.com/Camilo Freedman

Жертвами инцидента стали восемь человек.

Брат мэра эквадорского города Санта-Лусия был убит в результате нападения вооруженных людей на посетителей ночного клуба. Информацию публикует издание El Universo, ссылаясь на источники в местной полиции.

Всего в результате инцидента погибли восемь человек, семеро скончались на месте, один — в больнице.

Ранее 5-tv. ru сообщал, что пятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в американском Балтиморе. Всего пострадало шесть человек. В полиции города уточнили, что в момент стрельбы пострадавшие находились на крыльце своего дома и ужинали. Личности злоумышленников пока не установлены, ведется опрос свидетелей и раненых с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

А накануне в украинском городе Черкассы в заведении сети ресторанов McDonald’s также произошла стрельба. Неизвестный мужчина применил оружие, находясь в заведении. После произошедшего подозреваемый укрылся в туалете.

