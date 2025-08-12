Семья давно смирилась с утратой: Иосиф Пригожин о гибели своего зятя на СВО

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Евгений Ткаченко числился пропавшим без вести с конца 2023 года.

Зять продюсера Иосифа Пригожина числился пропавшим без вести в зоне специальной военной операции (СВО) почти два года, но только сейчас суд признал Евгения Ткаченко погибшим. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал сам музыкальный деятель.

По его словам, семья давно смирилась с утратой, однако для заверения смерти на бумаге должно было пройти определенное время.

«Известно было давно, но сейчас это подтвердилось. Никаких деталей нет. Прошло почти два года. Мы занимались поиском без вести пропавшего. Сейчас подтвердили, что все-таки он погиб. Есть определенный период времени, после которого человек признается либо погибшим, либо найденным», — поделился Пригожин.

Ткаченко ушел на фронт добровольцем в ноябре 2023 года. Он служил на купянском направлении и перестал выходить на связь уже через месяц.

Дочь Пригожина — Даная — вышла за Евгения замуж в 2022 году. Через несколько месяцев после свадьбы у них родился сын Даниэль. Девушка в возрасте 28 лет осталась вдовой с маленьким ребенком.

Семья давно смирилась с утратой: Иосиф Пригожин о гибели своего зятя на СВО
