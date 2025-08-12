«Я не спилась»: Ивлеева рассказал об изменениях в жизни после «голой» вечеринки

Сейчас блогер вместе с супругом находится на ферме, где доит коров, квасит капусту и катается на тракторе.

С «голой вечеринки» прошло достаточно времени, за которое блогер Настя Ивлеева успела выйти замуж за телеведущего Филиппа Бегака и переехать на ферму в Брянскую область. Девушка живет размеренно и не собирается впускать в свои тихие будни журналистов. В этом она призналась в личном блоге. В опубликованном видео Ивлеева поделилась с подписчиками мелочами, которые теперь делают ее счастливой.

«Я понимаю, что пока не готова к большому интервью, но какие-то интересности вы, наверняка, хотите узнать. За эти полтора года я не спилась, но полюбила чай с пятью ложками сахара. Уже не пью, больше мне не надо сладенького», — поделилась блогер.

Она также рассказала, что отказалась от кофе и набрала недостающие килограммы. Теперь вес Ивлеевой стабильно держится между 57 и 58 килограммами.

Настя научилась осознанности. По ее словам, теперь она ни за что «не цепляется», и такая установка облегчает ей жизнь. А еще Ивлеева завела себе новых друзей, которыми стали книги.

«Когда я читаю, я делаю для себя пометки и закладочки. Какие-то мотивационные фразы, фразеологизмы, которые пригождаются мне в коммуникации с интересными людьми», — поделилась блогер.

Также Настя начала жизнь с чистого гардероба и без сожалений избавилась от 60% старых вещей. Однако вопрос о возвращении светлых волос Ивлеева оставила без ответа.

Блогер в декабре 2024 года тайно вышла замуж за Филиппа Бегака. Регистрация брака состоялась в Мурманске во время их путешествия.

Сейчас супруги снимают реалити-шоу, где рассказывают о жизни в деревне. Настя показывает заботы о хозяйстве — от ухода за коровами и уборки на огороде до приготовления квашеной капусты и поездок на тракторе.

По всей видимости, Настя нашла свою спокойную сказку вдали от скандалов и шума столичных тусовок.

