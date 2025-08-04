Ивлеева ушла в «закатку»: светская львица крутит огурцы, а не шоу

Кажется, блогер Анастасия Ивлеева полностью отказалась от прежней жизни в пользу семейного счастья.

Экс-телеведущая Анастасия Ивлеева ушла в деревенский ретрит вместе с мужем, ведущим программу «Правила жизни» на канале «Культура» Филиппом Бегаком. Вместо вечеринок — грядки, а светские мероприятия сменились закатками огурцов и помидоров.

На свежем видео Ивлеева примерила роль деревенской хозяйки — с улыбкой и энтузиазмом девушка ловко орудует закаточной машинкой. Вместо камер и софитов перед глазами Насти — трехлитровые банки, маринады и стерилизованные крышки.

Настюшка «опасность» готовится к зиме летом1 Instagram*/ _agentgirl_

«Если я чокнусь — никому не скажу, но знаки будут…», — описывает звезда ежедневную рутину.

В её социальных сетях все чаще появляются кадры фермерской жизни с нотками фешн: кормление коз и коров, прополка грядок и покатушки на тракторе в стильных образах. Настя с энтузиазмом осваивает искусство консервации овощей на зиму, и признается, что впервые за долгое время чувствует настоящее спокойствие.

На фоне вирусных снимков деревенского быта блогерша выпустила анонс шоу «Чегеря».

«Честное реалити про жизнь молодой семьи на ферме», — приоткрыла завесу тайны селебрити.

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Фанаты разделились на два лагеря: одни вдохновлены трансформационным опытом звезды, другие считают, что это очередной способ отмыть репутацию, после скандальной «голой» вечеринки.

Напомним, что в декабре 2023 года в столичном клубе прошла закрытая звездная вечеринка Ивлеевой. Обнаженный дресс-код мероприятия вызвал волну негатива и отмену знаменитых гостей. Уже два года телезвезда «чистит» свое имя.

Звездная свадьба Ивлеевой и Бегака прошла в Мурманске в 2024 году. После свадебного путешествия по заполярью пара решила переехать на природу и развивать фермерский бизнес.