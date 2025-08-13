Хранить или выбросить: Можно ли пользоваться прошлогодним солнцезащитным кремом

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Химик Дорохов: Неправильное хранение уничтожает UV-фильтры солнцезащитного крема

работает ли прошлогодний солнцезащитный крем

Фото: www.globallookpress.com/ Christoph Soeder

Лето подходит к концу, а вы так и не успели израсходовать SPF-средство? Возможно, оно еще пригодится во время следующего отпуска.

Если этим летом вы рассчитывали день за днем проводить на пляже, а по итогу не использовали и половину тюбика с солнцезащитным кремом, не спешите отправлять его в мусорку. Возможно, он еще пригодится, если будете правильно хранить и соблюдать все рекомендации производителя. Именно от этого зависит эффективность SPF-средства.

О том, как обходиться с такой косметикой, Life.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По словам эксперта, стандартный срок хранения крема в закрытой упаковке составляет два-три года. PAO-символ на баночке указывает на период годности средства после вскрытия.

Маркировка «6M» или «12M» означает, что оптимальные защитные свойства после первого использования сохраняются в течение шести или 12-ти месяцев. Значок «3M» или отсутствие PAO-символа говорят, что крем лучше успеть израсходовать сразу, до следующего сезона он утратит свои свойства.

Помимо срока годности стоит обращать внимание на условия хранения. Высокие температуры и прямые солнечные лучи могут испортить даже «свежее» средство. Хранить его нужно без значительных температурных перепадов, в закрытом шкафу. Избегайте мест возле батарей, радиаторов и любых источников тепла, не оставляйте в машине в жаркий день.

Кроме того, следите за целостностью упаковки, тюбик с пломбой спокойно дотянет до следующего лета, но свойства UV-фильтров за это время могут ослабнуть на 10–20%, а при неправильном хранении — на все 100%. Распознать испорченный крем нетрудно: он становится более жидким или более густым, меняет цвет и запах. Это говорит о бактериальном разложении или окислительных процессах в жирной фазе — такая косметика небезопасна.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как правильно ухаживать за кожей в жару.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

