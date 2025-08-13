Прокуратура требует 25 лет для маньяка Виталия Манишина

В Калманском районном суде Алтайского края государственное обвинение заявило ходатайство о назначении маньяку Виталию Манишину по совокупности преступлений максимально возможного срока — 25 лет заключения, с отбыванием первых семи лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима.

В пресс‑службе отметили, что к пожизненному лишению свободы он не может быть приговорен из‑за истечения сроков давности по некоторым эпизодам.

По делу обвиняемого уже продлен арест, соответствующее решение суд принял 12 августа. Манишин обвиняется в совершении убийств и других тяжких преступлений. Материалы по делу были переданы в Калманский районный суд 21 мая.

По версии следствия, первый задокументированный эпизод произошел в 1989 году: попытка изнасилования 17‑летней девушки, затем ее убийство и сокрытие самого тела. Следователи также связывают Манишина с серией убийств, совершенных в 1999–2000 годах, и все жертвы были абитуриентками краевых вузов. По данным следствия, мужчина заманивал девушек обещаниями помочь с поступлением, заводил их в автомобиль, увозил за город и совершал насильственные действия, завершавшиеся убийством.

