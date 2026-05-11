На стадионе московского «Динамо» объявили эвакуацию

Мурад Устаров
Система оповещения сработала через 50 минут после окончания встречи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

На московском стадионе ВТБ Арена после футбольного матча между местным «Динамо» и «Краснодаром началась эвакуация. Болельщиков просят немедленно покинуть трибуны.

Система оповещения из-за чрезвычайной ситуации сработала спустя 50 минут после завершения игры. Сотрудники арены призвали собравшихся немедленно покинуть стадион через основные и эвакуационные выходы.

Сама встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Проигрыш опустил команду Мурада Мусаева на второе место в турнирной таблице перед заключительным туром чемпионата.

Ранее команда из Краснодара уже встречалась с москвичами в рамках финала пути РПЛ Кубка России по футболу. В том матче «быки» оказались сильнее в серии послематчевых пенальти — 6:5. В суперфинале, который пройдет 24 мая на стадионе «Лужники», «Краснодар» встретится с московским «Спартаком.

