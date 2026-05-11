«Не дам себя в обиду»: Кросс обвинила медиаперсону в заказе хейта после свадьбы

Карина Кросс обвинила медиаперсону в заказе хейта после свадьбы

Блогер Карина Кросс, вышедшая недавно замуж за актера и хоккеиста Марка Рудаковского, столкнулась с волной критики в свой адрес. При этом шоувумен считает, что весь хейт — это заказ одного человека. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети.

Карина разместила видео, в котором рассказывает о сайтах и ботах в мессенджере Telegram, в которых любой пользователь может заказать комментарии на любые темы, чтобы разместить их под разными постами. Далее она назвала неожиданностью тот факт, что ее брак с Марком и возрастная разница станут предметами для бурного обсуждения.

Далее Карина призналась, что весь хейт в их адрес заказал и оплатил одна медийная персона. В ответ звезда заявила, что не даст себя в обиду и намерена «посыпать» его медиаобраз. Она также добавила, что у нее есть компромат на эту личность.

«Вы знаете, что я никогда не нападаю и не люблю ругаться, но в обиду себя никому не дам! Восстановим справедливость?» — написала Кросс под постом.

Весной 33-летняя блогер вышла замуж за Рудаковского, которому 22 года. Предложение он сделал во время одного хоккейного матча. Звезда ответила ему согласием. Она говорила, что влюбилась в Марка с первого взгляда.

