Полезные отходы: зачем садоводы используют кофейную гущу в огороде

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Садовод Самойлова: кофейная гуща отпугивает вредителей и удобряет почву

Полезные отходы: какую польза кофейная гуща принесет огородникам

Фото: 5-tv.ru

Этот простой лайфхак поможет сохранить ваш урожай.

Кофейная гуща отпугивает вредителей и удобряет почву. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова.

По словам эксперта, кофейная гуща отпугивает вредителей, например, морковную муху, муравьев, тлю и слизней. К тому же не нравится кошкам, поэтому они будут обходить грядки с ней стороной. Однако привлекает дождевых червей, которые выступают природными разрыхлителями почвы.

Также этот продукт обогащает землю азотом, способствует удержанию влаги, и его можно использовать в качестве компоста. Но учитывайте, что обогащение азотом происходит не сразу, а постепенно.

Кофейную гущу нужно применять либо в сухом виде, обработав ее в духовке или на открытом солнце, а потом добавлять ее в грунт по две-три столовые ложки на одно растение. Либо в жидком: смешав один стакан гущи с пятью стаканами воды. Настоять эту смесь 24 часа, убрать кофе, а водой можно поливать овощи, пояснила садовод.

Кроме того, удобрением могут стать и бумажные фильтры, которые используют для приготовления этого напитка. Они также применяются и в качестве подкормки, и как часть компоста.

Стоит учесть, что свежая гуща способна перегреть или обжечь корни растений, а излишнее количество этого удобрения может закислить почву.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как спасти картофель от гниения.

