Тело пропавшего в 1959 году метеоролога нашли в Антарктиде
Деннис Белл провалился в трещину ледника. С тех пор, на протяжении 66 лет, он считался пропавшим без вести.
Фото: © РИА Новости/Павел Львов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Антарктиде найдено останки пропавшего в 1959 году британского метеоролога Денниса Белла. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, тело было найдено польскими исследователями в районе их станции на острове Кинг-Джордж в январе 2025 года. Рядом с останками также были обнаружены личные вещи, принадлежавшие ученому.
ДНК-тесты подтвердили, что найденные останки действительно принадлежат Беллу. В 1959 году 25-летний специалист работал на британской научной станции в Антарктиде, где занимался метеонаблюдениями, радиосвязью и бытовой поддержкой команды.
Трагедия произошла во время его обычной смены — он провалился в трещину ледника. Один из коллег услышал крик и попытался вытащить его с помощью веревки, но ремень, за который держался Белл, оборвался. С тех пор, на протяжении 66 лет, он считался пропавшим без вести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела 56 человек нашли в десятках тайных захоронений в Мексике.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
77%
Нашли ошибку?