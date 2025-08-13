Тело пропавшего в 1959 году метеоролога нашли в Антарктиде

Виктория Алакоз
Деннис Белл провалился в трещину ледника. С тех пор, на протяжении 66 лет, он считался пропавшим без вести.

тело пропавшего в 1959 году метеоролога Белла нашли во льдах Антарктиды

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

В Антарктиде найдено останки пропавшего в 1959 году британского метеоролога Денниса Белла. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, тело было найдено польскими исследователями в районе их станции на острове Кинг-Джордж в январе 2025 года. Рядом с останками также были обнаружены личные вещи, принадлежавшие ученому.

ДНК-тесты подтвердили, что найденные останки действительно принадлежат Беллу. В 1959 году 25-летний специалист работал на британской научной станции в Антарктиде, где занимался метеонаблюдениями, радиосвязью и бытовой поддержкой команды.

Трагедия произошла во время его обычной смены — он провалился в трещину ледника. Один из коллег услышал крик и попытался вытащить его с помощью веревки, но ремень, за который держался Белл, оборвался. С тех пор, на протяжении 66 лет, он считался пропавшим без вести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела 56 человек нашли в десятках тайных захоронений в Мексике.

