Зараженные вирусом: изуродованных кроликов с щупальцами заметили в США

Дарья Корзина
Зараженных вирусом кроликов с щупальцами на морде заметили в США

Зараженных опасным вирусом кроликов с щупальцами заметили в США

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Морды животных усеяны темными наростами-шипами, которые напоминают рога.

В американском штате Южная Дакота были замечены кролики с рогами и наростами-щупальцами. Об этом сообщило издание The Week. Странные изменения на животных привлекли внимание пользователей интернета, и вскоре выяснилось, что причиной их появления стал вирус Шопа, также известный как вирус папилломы кроликов (CRPV).

«Эти аномальные наросты вызваны вирусом Шопа, который поражает только голову кроликов», — пояснили эксперты.

Наросты могут значительно ухудшать качество жизни кроликов, нарушая их зрение и обоняние. Эти изменения мешают им питаться и защищаться от хищников, что делает их уязвимыми в дикой природе.

Вирус также может вызвать ухудшение общего состояния животных и привести к возникновению рака. Важно отметить, что вирус передается через прямой контакт между кроликами и также может распространяться через переносчиков, таких как комары. Однако, по словам экспертов, вирус не представляет угрозы для человека или других млекопитающих, включая собак.

Явление не является новым для Южной Дакоты. В регионе уже были зафиксированы подобные случаи, и местные ветеринары несколько раз лечили кроликов, удаляя наросты. Вирус в основном распространяется среди диких кроликов, однако домашние грызуны оказываются более подвержены его воздействию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Китае обнаружили опасный вирус. Его нашли у летучих мышей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

