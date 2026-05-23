«Спасибо, что любите»: Майли Сайрус получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Майли Сайрус получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Певица Майли Сайрус официально стала обладательницей персональной звезды на легендарной Голливудской Аллее славы. Артистка поделилась кадрами с церемонии в своих социальных сетях.

«Моим родным, моей будущей семье, родителям, маме, братьям и сестрам, друзьям, коллегам — спасибо, что любите и поддерживаете не только мои решения, но и мои страхи, и встречаете их вместе со мной», — передает ее слова People.

Майли добавила, что звезда на Аллее славы — это не «приз за сезон» и не коллекционный трофей, а нечто более значимое и постоянное.

На церемонии рядом с певицей находились ее мама Тиш Сайрус, сестра Брэнди Сайрус и жених Макс Морандо. Также в честь Майли выступили дизайнер Донателла Версаче и актриса Аня Тейлор-Джой.

Ее сестра Брэнди Сайрус также поделилась архивным снимком с Аллеи славы и поздравила Майли, назвав ее иконой и выразив гордость за ее путь.

«Икона и ее Голливудская звезда! Так горжусь тобой и всем, что ты сделала, чтобы привести тебя к этому дню. Люблю тебя», — написала Брэнди.

Майли Сайрус стала популярной благодаря сериалу «Ханна Монтана», а затем закрепила успех в музыкальной карьере. Среди ее самых известных проектов — хиты Wrecking Ball, Flowers, Don’t Call Me Angel и альбомы, которые регулярно возглавляют мировые чарты.

