В Норвегии закрыли «самый красивый туалет» из-за страха шпионажа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Стоимость объекта составляет около 2,17 миллиона долларов.

В Норвегии закрыли общественный туалет из-за страха шпионажа

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Zhang Yuliang

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Норвегии закрыли туалет с видом на авиабазу из-за подозрений в шпионаже

На севере Норвегии, на острове Андейя, закрыли общественный туалет. Причиной стали опасения, связанные с возможной угрозой шпионской деятельности — из помещения открывается обзор на расположенную поблизости авиабазу. Об этом сообщило норвежское издание Dagbladet.

«Решение о закрытии зоны отдыха Буккекьерка было принято в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности и повышенной активностью в этом районе», — говорится в материале.

По информации СМИ, туалет в зоне отдыха Буккещерк считается одной из самых живописных общественных уборных в стране. У него зеркальные внешние стены, а внутри оборудован панорамный обзор на окружающий ландшафт. Стоимость строительства сооружения составила около 2,17 миллиона долларов.

Кто именно принял решение о закрытии туалета, официально не уточняется. В настоящее время объект выведен из эксплуатации из соображений безопасности. Мера носит временный характер и может быть пересмотрена после дополнительной оценки ситуации.

Власти планируют провести консультации, в том числе с представителями Вооруженных сил Норвегии, чтобы определить дальнейшую судьбу объекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

17:55
В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома
17:50
Мешает работе: из Windows призвали удалить «Пасьянс»
17:45
«Титькастая бестия»: Настя Ивлеева заявила о новом этапе в жизни
17:40
Тамагочи снова в моде: ностальгия 1990-х превращается в аксессуары
17:30
«Спорт без запретов»: в США стартуют соревнования без контроля за допингом
17:24
«Спасибо, что любите»: Майли Сайрус получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Сейчас читают

Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
«А может, и отец»: Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном Стоцкой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео