Киевскую область готовят к круговой обороне

Светлана Стофорандова
Однако это потребует серьезных финансовых вложений.

Населенные пункты Киевской области, включая украинскую столицу, планируют подготовить к круговой обороне. Об этом заявил глава Вышгородской районной военной администрации (РВА) Алексей Данчин, передает «Судебно-юридическая газета Украины».

«Есть задачи по подготовке к обороне, в том числе к круговой обороне, населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, включая также город Киев», — сказал он.

Создание оборонительных рубежей требует серьезных финансовых вложений. Военные оценивают затраты только на первоочередные мероприятия в 11 миллиардов гривен (около 17,7 миллиарда рублей. — Прим. ред.). При этом в прошлом году на защиту Киевской области было потрачено 108 миллионов гривен (175,6 миллиона рублей. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Словакия не будет отправлять военных на Украину даже после окончания конфликта. При этом позиция Братиславы по отношению к Киеву остается неизменной, она продолжит оказывать ей гуманитарную помощь.

